Inserita in Tempo libero il 30/01/2021 da Direttore La RETE ANAS Calabria in partneriato alla riscoperta delle arti e mestieri ed a sostegno della disabilità Il presidente Anas Calabria, Gianfranco Sorbara ha comunicato con grande soddisfazione che in questi giorni le sedi ANAS calabre e i loro partner hanno presentato nei vari ministeri competenti quattro progetti per finanziare altrettante idee sul territorio che riguardano temi molto importanti come la dispersione scolastica, la disabilità, la cittadinanza attiva e la riscoperta di arti e mestieri, e tutti rivolti ai bambini da 5 a 14 anni, per un totale di ben 547.000 € di finanziamenti a fondo perduto.

"Se saranno approvati potremo realizzare bellissimi eventi sul territorio, dare, per un certo periodo di tempo, lavoro a parecchi nostri soci e personale qualificato, e fornire dei servizi utilissimi ai nostri bimbi, così tanto danneggiati anche loro da questa terribile pandemia.

Noi non siamo né un comune, ne una scuola, ne un’impresa, siamo semplicemente un’associazione di promozione sociale, che però in questi anni ha lavorato duramente per avere le carte in regola per poter partecipare alle decine di bandi che escono praticamente tutti i mesi in Italia ed in Europa, ed oggi auspica di iniziare a raccogliere i frutti di questi sacrifici".

Queste le parole del presidente Sorbara, che ha inoltre ricordato che il tesseramento 2021 per unirsi alla rete Anas è ancora aperto, per cui chiunque voglia unirsi alla Rete Nazionale di Azione Sociale è ancora in tempo per farlo.