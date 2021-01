Inserita in Cultura il 09/01/2021 da Direttore Cantine Pellegrino inaugura la Sala dei Manifesti Storici nella sua sede a Marsala

Nell´anno in cui si celebrano i 140 anni dalla fondazione, le Cantine Pellegrino inaugurano una nuova sala dedicata ai suoi Manifesti Storici, un luogo dove riscoprire il volto e l´immagine che nel tempo ha caratterizzato questa cantina, creata a Marsala nel lontano 1880 da Paolo Pellegrino e diventata negli anni leader nella produzione di vini bianchi e rossi, moscati e passiti di Pantelleria e marsala, tutti provenienti da vitigni autoctoni della Sicilia, espressione più autentica di un territorio.



La visita alla cantina è un percorso a ritroso nel tempo, dove le grandi botti di rovere in cui riposa il marsala aprono la strada a un viaggio multisensoriale, fatto di profumi, di sensazioni tattili, di assaggi. La visita si snoda lungo diverse sale prima di giungere ai Manifesti Storici, appesi alle pareti l´uno accanto all´altro, per consentire ai visitatori di cogliere le differenze di stile e di linguaggio usate dalla pubblicità nel corso degli anni. Un tunnel buio conduce ai manifesti, che illuminati singolarmente, si stagliano in una scenografica atmosfera. Tra le linee più rigorose degli anni Venti del secolo scorso e lo stile pop e colorato degli anni Sessanta e Settanta si giunge alle immagini dei giorni nostri, con la definizione di uno stile New Vintage che è la cifra attuale della cantina, rappresentato dalla silhouette di una elegante donna che come abito veste una bottiglia di vino. Un poster ideato negli anni Sessanta da Dady, uno degli illustratori più celebri dell´epoca, appositamente per la Pellegrino, come era consuetudine tra i grandi marchi.

La Sala Manifesti Storici, ubicata nella parte terminale delle bottaie storiche di Marsala, arricchisce e completa il percorso di visita in cantina di nuovi e interessanti contenuti. Con l´inaugurazione di questo ambiente infatti, il percorso di visita attraverso i luoghi sacri della produzione del vino, tra profumi inebrianti e un grande silenzio, si chiude in maniera del tutto nuova, approfondendo il colorato stile di comunicazione della cantina. I Manifesti Storici non sono l´unica collezione custodita ed esposta nei locali delle Cantine Pellegrino. Cinque carretti siciliani dell´Ottocento perfettamente restaurati fanno bella mostra di sé in una sala dedicata, oltre a un magnifico calco in gesso originale della Nave Punica di Marsala, esposto in tutta la sua grandezza. Senza dimenticare una nutrita raccolta di attrezzi ultracentenari appartenuta a Mastri Bottai del luogo, alcuni scavi archeologici di età punica e la totalità del celebre Archivio Ingham-Whitaker, che custodisce la cronaca dei primi scambi commerciali del liquore marsala con l´Inghilterra.



Come in un vero e proprio museo, al termine del percorso di visita la Pellegrino mette a disposizione dei visitatori una vasta gamma di oggetti e confezioni regalo che riproducono i Manifesti Storici ammirati all´interno delle cantine. Un´occasione per portare con sé un ricordo della visita, regalandosi oggetti unici. Decori vintage, metalli preziosi e legni invecchiati caratterizzano il packaging dei wine box, per un regalo nel regalo: fuori confezioni che diventano oggetti riutilizzabili e da collezionare, all´interno invece i pregiati vini Pellegrino, da condividere in famiglia e con gli amici soprattutto durante le feste. Tante le proposte, c´è solo l´imbarazzo della scelta: shopper, bags, astucci, cilindri, cofanetti e cassette in formati e capienze diverse, per custodire il proprio vino preferito. Oltre ai wine box, a ricordo della visita anche altri simpatici oggetti personalizzati con la colorata grafica dei manifesti storici quali portapenne, block notes, quadri, ed il nuovissimo calendario, i cui ricavati vengono annualmente devoluti in beneficienza e che anche per il 2021 riproduce una selezione dei più apprezzati manifesti della storia dell´azienda. Per chi avesse piacere, è possibile acquistare le wine box e le bottiglie singole anche attraverso il sito dell´azienda. Troverete le bottiglie del vostro vino preferito, a partire dalla selezione delle Tenute di Famiglia, in confezione semplice o regalo, e di tutte le altre linee, compresi i vini dolci e i Passiti di Pantelleria. Insieme a questi potrete avere tutte le tipologie di Marsala, in versione secca o dolce, per accompagnare i vostri fine pasto o i momenti di riflessione. Oltre a ciò, anche alcune confezioni a tema, per degustare l´anima di diversi suoli e habitat, in un viaggio sensoriale che appaghi l´intelletto e lo spirito.



Le Cantine Pellegrino sono la realtà più importante e longeva nella storia del vino siciliano. Una lunga storia di famiglia fatta di amore, passione e dedizione che da sei generazioni segue con cura ogni nuovo progetto e attività in cantina e in vigna, per far conoscere il meglio della produzione enologica di questo lembo occidentale di Sicilia, considerato da sempre il luogo più adatto per la viticoltura, grazie a una grande varietà di microclimi che crea le condizioni ideali per la produzione di vini di qualità. Con le sue tre cantine, ognuna situata nella zona più vocata per una specifica tipologia di vino, e i tre enologi, specializzati e dediti ciascuno a produzioni specifiche come i vini bianchi e rossi, il marsala e i passiti, le Cantine Pellegrino sono la realtà capace di offrire la più ampia varietà di vini siciliani.