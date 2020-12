Inserita in Politica il 29/12/2020 da Cinzia Testa Erice, in arrivo un finanziamento per riqualificare il Giardino degli Aromi È in arrivo un nuovo finanziamento destinato a riqualificare il Giardino degli Aromi. Con DDG. n.1755 del 21/12/2020, infatti, il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili per la realizzazione di parchi giochi inclusivi. Il progetto presentato a suo tempo dal Comune di Erice si è classificato sedicesimo su un totale di 95 tra quelli finanziati (con un punteggio assegnato di 84), e riceverà quindi un contributo di 42.500 euro sul totale di 85.163,53 euro del costo del progetto. Il Giardino degli Aromi è oggetto di altri due finanziamenti, uno che riguarda la manutenzione della parte bassa finanziata con 120.000 euro provenienti dal GAL e l´altro che riguarda la manutenzione della parte alta per 74.000 euro provenienti dal Dipartimento regionale alla famiglia. «L´impegno porta i suoi frutti – commenta il vice sindaco Gianni Mauro -. Il Giardino degli Aromi, grazie a tre distinti finanziamenti ottenuti, tornerà così fruibile per i cittadini ericini ai quali sarà finalmente restituito. Sarà un´infrastruttura sociale aperta a tutti che innalzerà il livello di partecipazione e valorizzerà le potenzialità individuali di tutti i bambini, assicurando agli stessi l´accesso e la partecipazione ad attività ricreative e ludiche di diverso tipo». «Nel Giardino degli Aromi sorgerà così non solo uno spazio per le famiglie, dopo tanti anni di chiusura, ma anche un parco giochi inclusivo e aperto ai più piccoli – dichiara la sindaca, Daniela Toscano -. Lì, anche col supporto dei genitori e senza barriere architettoniche, potranno sviluppare abilità, creatività e opportunità relazionali. I giochi faciliteranno infatti la socialità e l´interazione. Soprattutto dopo un periodo triste come quello che stiamo ancora vivendo in cui i bambini hanno dovuto sacrificare spesso il gioco insieme all´aria aperta, un intervento di questo tipo assume un significato ancora più importante».