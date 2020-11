Inserita in Politica il 30/11/2020 da Cinzia Testa A.N.A.S. PensiamocInsieme ha organizzato una videochiamata con Babbo Natale Quest’anno in molti hanno voluto anticipare la magia natalizia, provvedendo già agli inizi del mese di Novembre a decorare le proprie case, desiderosi di rendere più serene queste giornate particolari, che impongono un “vivere diverso”; le città hanno iniziato a illuminare ogni angolo delle nostre strade con le classiche luci, che giungono anche nell’anno corrente a ricordarci quanto bello sia il periodo natalizio: gli adulti tornano bambini e i sogni dei nostri piccoli si fan più dolci e più grandi ancora.

Il 2020 è un anno in cui molte delle tradizioni a cui ognuno di noi, grande o piccino che sia, è legato, non potranno svolgersi allo stesso modo. A maggior ragione abbiamo bisogno del Natale, che non deve fermarsi, ma scoppiare nel cuore di tutti noi: proprio per questo motivo Babbo Natale arriverà percorrendo tragitti diversi e utilizzando le modalità tecnologiche odierne.

Con l’ausilio di A.N.A.S. PensiamocInsieme giovedì 10 Dicembre 2020, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, infatti, si collegherà online con ogni mamma e papà e con ciascun bambino direttamente da Rovaniemi, in Lapponia, dal suo villaggio attraversato dal Circolo polare artico, per ascoltare, insieme ai suoi aiutanti, le richieste scritte per lui da tutti i bimbi presenti e appuntarsi così ciò che ciascuno di loro desidererebbe trovare sotto il magico albero.

In virtù della raccolta giochi dell’anno 2019, con la quale si è provveduto, grazie alle donazioni di molti, a consegnare regali di Natale ai bambini in difficoltà, quest’anno l’associazione A.N.A.S. PensiamocInsieme non farà mancare loro il medesimo aiuto con i proventi raccolti da quest’occasione: ecco che, per partecipare al descritto evento natalizio online, viene richiesto un libero contributo per sostenere questa causa.

Per maggiori informazioni visitate la nostra pagina FB ufficiale, o mandando un’email all’indirizzo pensiamoci.insieme@gmail.com.

