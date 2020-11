Inserita in Cronaca il 11/11/2020 da Rossana Battaglia Coronavirus, all’Abele Ajello al via “Corso di accompagnamento alla nascita” on line La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo diretto da Pietro Musso, un “Corso di accompagnamento alla nascita” online, per le future mamme, coordinato dalle ostetriche del Punto Nascita del presidio ospedaliero.

Il corso on line, che sostituisce il tradizionale corso di preparazione al parto normalmente svolto in presenza, si articola in 5 incontri ed è rivolto a 40 future mamme che stanno vivendo la gravidanza in tempo di Covid , con il preciso obiettivo di fornire le corrette informazioni per affrontare il parto in sicurezza durante l’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Al corso partecipano anche ginecologi e pediatri per un riscontro completo a quesiti e informazioni e il necessario supporto nel percorso della gravidanza, evento fondamentale del processo maturativo della donna, caratterizzato da particolari dinamiche psicologiche ed emotive.

Per partecipare al “Corso di accompagnamento alla nascita” on line è necessario contattare l’ostetrica sig.ra Giovanna Tornatore al n. 327 2818068 .