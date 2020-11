Inserita in Cronaca il 09/11/2020 da Rossana Battaglia Ai Confini dell´Arte - workshop ed eventi artistici dal 13 novembre al 13 dicembre 2020 - ROMARAMA 2020 dal 13 novembre al 13 dicembre 2020 nello spazio digitale



AI CONFINI DELL’ARTE

è ideato e organizzato da Margine Operativo con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani.

È vincitore dell´ Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022 , fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Se c’è un dato unificante nella multiformità delle culture contemporanee è proprio quello dello sconfinamento.



Ai Confini dell’Arte è un progetto crossdisciplinare , creato da Margine Operativo, che si muove sulle linee di confine tra differenti codici artistici delle performing arts contemporanee e agisce nelle zone di prossimità tra arte e vita.

È un progetto attento ai processi sperimentali di creazione e alle opere d’arte “aperte” in grado di relazionarsi con i contesti con cui entra in contatto.

Ai Confini dell’Arte, giunto sua quarta edizione, in questo anno segnato dalla pandemia si trasforma e propone un programma riformulato in una dimensione digitale.

“Vogliamo vivere questo esodo in luoghi virtuali come un’occasione per costruire uno sconfinamento nei mondi digitali e per sperimentare un’ulteriore espansione della nostra ricerca sulle connessioni possibili tra le performing arts, gli spazi (fisici e virtuali) e i pubblici. Abitare lo spazio digitale oggi per noi rappresenta espandere i nostri luoghi di azione e confrontarci con uno spazio fluido, interconnesso e senza frontiere. Con il festival Attraversamenti Multipli dal 2001 sperimentiamo la relazione dei codici artistici contemporanei con gli spazi urbani e con location inconsuete, ora con questa edizione di Ai Confini dell’Arte esploriamo le possibilità di creare connessioni tra le arti del contemporaneo e gli spettatori in un habitat digitale.” Alessandra Ferraro e Pako Graziani – Margine Operativo

Ai Confini dell’Arte mette in rete artisti e progetti della scena contemporanea per produrre attraverso dei processi partecipativi 6 WORKSHOP, rivolti agli Under 30 - che si svolgeranno ONLINE dal 13 novembre - e delle opere, delle performance e delle azioni artistiche che si confrontano con un tema del presente e del futuro: “confini/sconfinamenti”. Dove il “confine” non è solo segno che separa e divide, ma anche una linea in comune, e lo sconfinare è un processo di incontro e di confronto, grazie al quale hanno origine nuovi percorsi.

Le opere e le azioni artistiche create durante i workshop saranno presentate pubblicamente durante 4 giorni di EVENTI ARTISTICI che si svolgeranno in STREAMING il 10,11,12,13 dicembre. Durante gli eventi artistici, per rafforzare la conoscenza degli artisti coinvolti nel progetto e le traiettorie delle performings arts contemporanee sono previsti dei focus con presentazioni di libri / opere / video e incontri con il pubblico.

Gli artisti e i progetti coinvolti in Confini dell’Arte e che curano i workshop sono:



ALESSIO SPATARO - fumetti

CAROLINA FARINA - street photography

MILITANT A - musica rap

LUCA LOTANO & JACK SPITTLE / Spettatori migranti / attori sociali - storytelling

FRANCESCA LOMBARDO E LIVIA PORZIO - danza e teatro fisico

MARGINE OPERATIVO - video



Ai Confini dell’Arte, giunto alla sua quarta edizione , nasce come ulteriore tappa del percorso del gruppo artistico Margine Operativo di riflessione/azione/ricerca sulle possibili combinazioni tra i codici artistici contemporanei, gli spazi non convenzionali e gli spettatori. Ricerca che Margine Operativo prosegue da anni con le proprie produzioni teatrali e video, con il festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli - che dal 2001 si inserisce in location particolari della metropoli di Roma - e con il progetto internazionale, supportato per due edizioni da Europa Creativa, Contact Zones _performing arts in urban spaces.

I WORKSHOP E GLI EVENTI ARTISTICI SONO GRATUITI Per i WORKSHOP ONLINE - gratuiti e rivolti a giovani dai 15 anni ai 30 anni -

è richiesta l’ iscrizione a lab@margineoperativo.net

Informazioni: contact@magineoperativo.net www.margineoperativo.net/aiconfinidellarte