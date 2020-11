Inserita in Cronaca il 09/11/2020 da Rossana Battaglia RINASCENTE, CONFCOMMERCIO PALERMO: “VITTORIA DI SISTEMA, FELICI DI ESSERCI IMPEGNATI PER LA POSITIVA SOLUZIONE DELLA VERTENZA”

“Siamo felici di avere dato un importante contributo alla positiva soluzione della “vicenda Rinascente” che rappresenta una bella vittoria per il commercio palermitano e la fine di un dramma per i tanti dipendenti e le loro famiglie che hanno rischiato di perdere il posto di lavoro.

Siamo riusciti a fare scudo ad una realtà aziendale che è stata e sarà ancora di grande interesse per tutta la città, frenando quel processo di desertificazione commerciale che da anni sta impoverendo il tessuto economico della città.

Abbiamo fatto sistema, sollecitando tutti gli attori di questa vicenda a una reciproca riflessione fondata sui principi di razionalità e convenienza. La soluzione raggiunta, anche per il prestigio del marchio “Rinascente”, è la vittoria del buonsenso e della concertazione”.



Lo dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo , in merito all’accordo raggiunto tra “La Rinascente” e la proprietà dell’immobile di via Roma che da anni ospita i prestigioso marchio.