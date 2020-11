Inserita in Cronaca il 04/11/2020 da Rossana Battaglia "LA PIANIFICAZIONE REGIONALE E LA LEGGE 19/20: NUOVE PROSPETTIVE E CRITICITA´ PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN SICILIA" Convegno Webinar sul tema LA PIANIFICAZIONE REGIONALE E LA LEGGE 19/2020: NUOVE PROSPETTIVE E CRITICITA’ PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN SICILIA Sabato 14 novembre 2020 ore 9,30-13,30

La Consulta Regionale Permanente sull’Ambiente (Co.Re.P.A.) organismo costituito con protocollo di intesa ratificato a Palermo il 9 novembre 2019 in occasione della Conferenza d’Autunno del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Governatore Angelo Collura, dopo avere attivato dei tavoli di lavoro su alcune tematiche di particolare interesse ambientale a livello regionale (Consumo di suolo e rigenerazione urbana, Tutela del paesaggio, Dissesto idrogeologico, desertificazione e cambiamenti climatici) promuove un incontro sulla riforma urbanistica regionale n° 19/2020 cercando di individuare gli aspetti positivi e le criticità, soprattutto nella prospettiva della definizione dei decreti attuativi e cercando di capire gli ostacoli che al momento impediscono una lineare applicazione della legge approvata ad agosto dal parlamento siciliano. L’incontro è patrocinato delle organizzazioni regionali siciliane delle associazioni aderenti ( Distretto Lions 108 Yb come soggetto promotore della Consulta, Amici della Terra, Club Alpino Italiano, CGIL, Compagnia delle Opere, I Borghi ad armonia Sociale, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Istituto Nazionale di Urbanistica, Italia Nostra, Marevivo, Ramarro, Società Italiana di Geologia Ambientale, Slow Food, World Wide Fund) e delle Consulte professionali Regionali (Dottori Agronomi e Forestali, Architetti, P., P. e C., Geologi, Geometri e Geometri Laureati, Ingegneri). Dopo un indirizzo di saluto del Governatore del Distretto Lions 108Yb Avv. Mariella Sciammetta, introdurrà i lavori l’Arch. Andrea Donsì, promotore del progetto Co.Re.P.A. e componente della segreteria tecnica della Consulta.

I contributi dei relatori (i Delegati delle associazioni e delle Consulte professionali aderenti alla Consulta) saranno sistematizzati in un unico documento conclusivo che verrà messo a disposizione per successivi confronti con altri soggetti rappresentanti della società civile e le istituzioni regionali.

è previsto il rilascio di crediti formativi professionali da parte degli Ordini di Agronomi e Forestali, Architetti, Geologi e Ingegneri.