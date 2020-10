Inserita in Cronaca il 28/10/2020 da Rossana Battaglia Asp Trapani La direzione strategica dell’Asp di Trapani ha attivato il numero verde 800402346 , per rispondere alle richieste di carattere sanitario sul coronavirus.

Sedici operatori del dipartimento di Prevenzione rispondono a dubbi e domande dei cittadini sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio e alle varie richieste di informazioni.

Il numero verde 800402346 è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14, martedì e giovedì dalle 9 alle 17,30.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di gestione dell’assistenza sanitaria attivato dall’Azienda sanitaria provinciale nell´ambito dell´emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus Covid-19.