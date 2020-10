Inserita in Cronaca il 16/10/2020 da Rossana Battaglia Info urgente pubblica utilita´- Azienda Ospedaliera Azienda Ospedaliera “Villa Sofia- Cervello” avvia reclutamento urgente di 40 operatori socio sanitari

Emergenza Coronavirus/ Azienda Ospedaliera “Villa Sofia- Cervello” avvia reclutamento urgente di 40 operatori socio sanitari L’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” (con delibera n. 1281 del 15 ottobre 2020) avvia la selezione, con avviso pubblico, per il conferimento di 40 incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per operatori socio sanitari, al fine di fronteggiare con immediatezza tale carenza e garantire i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e sub intensive necessarie alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus, in linea con le misure straordinarie di reclutamento di cui all’art. 2 bis comma 1 lettera a) del Decreto Legge 17/ 2020 n. 18 (convertito in Legge 27/2020), per l’espletamento delle attività di supporto assistenziale nell’ambito delle unità operative aziendali. Gli incarichi hanno durata fino al 31 dicembre 2020 e sono prorogabili in caso del perdurare dello stato di Emergenza Covid-19. Per presentare le domande di partecipazione il termine è di 5 giorni decorrenti da oggi, ovvero data di pubblicazione di tale avviso sul sito aziendale.





Cambio recapito telefonico modalita´ prenotazione tramite sistema whatsapp

L’Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" comunica che il numero di cellulare aziendale 335.1062022, che consentiva attraverso WhatsApp all’utenza di effettuare le prenotazioni per le visite specialistiche, con richieste brevi e urgenti, è sostituito dal numero wa 324.0210290.