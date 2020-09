Inserita in Cronaca il 15/09/2020 da Rossana Battaglia Conclusa a Messina l’XI collettiva di pittura e scultura “Arte in Villa” Nell´intero weekend la villetta si è trasformata in una festa di colori Conclusa a Messina l’XI collettiva di pittura e scultura “Arte in Villa” Nell´intero weekend la villetta si è trasformata in una festa di colori



Si è conclusa l’XI collettiva di pittura e scultura “Arte in Villa”, organizzata dall’Associazione Culturale “Studio d’Arte L’Étoile”, svoltasi all’interno della Villa Salvatore Quasimodo con il patrocimio del Comune di Messina. L´evento artistico si è svolto da venerdì 11 a domenica 13 settembre , con lo scopo di valorizzare l´arte e gli espositori. Altro obiettivo è stato quello della valorizzazione della villetta, polmone verde nel cuore della città, da sempre poco frequentato dai messinesi perché memori del grave e totale degrado in cui versava fino a qualche anno addietro. Oggi la villa è più pulita ma ancora in attesa di essere valorizzata, a cominciare dall´illuminazione carente e dall´assenza di bagni pubblici, donati di recente ma ancora in attesa dell´apertura al pubblico, certo viste le leggere migliorie potrebbe essere frequentata dalle famiglie, ma questo purtroppo accade di rado.

Hanno inaugurato la collettiva il dott. Domenico Interdonato e la dott.ssa Laura Simoncini, presidenti dell ’UCSI Sicilia e Messina , alla presenza di un folto pubblico munito di mascherina anticovid. Oltre ai predetti ha collaborato alla realizzazione della collettiva, Rosario Lo Faro direttore editoriale di Filodirettonews.

L´evento culturale per l´intero weekend ha trasformato la villetta in una festa di colori, che hanno piacevolmente sorpreso i visitatori. Alla collettiva hanno partecipato i seguenti artisti, alcuni residenti nel Nord Italia ma di origine meridionale: Egidio Albanese, Angela Alibrandi, Gaetano Aliffi, Rita Anastasi, Rosaria Angelini, Corrado Arcella, Caterina Arena, Augusto Arrotta, Alberto Avila, Tanino Bruschetta, Nunziatina Titti Crisafulli, Grazia Dottore, Giacomo Giacomarra, Umberto Gravina, Carmela Greco, Carmen Guerrera, Domenica Mangano, Morena Meoni, Antonino Musolino, Giovanni Musolino, Giovanni Oteri (G Otto), Mario Perrrotta, Carmela Ricciardi, Maria Scalia, Franca Scolari Papalia, Domenico Venuti e MeK Zodda. Nel tardo pomeriggio di domenica 13 a conclusione della collettiva si è tenuto un "Recital Poetico" organizzato e curato dalla pittrice e organizzatrice dell´evento Titti Crisafulli. Durante la manifestazione è stato ricordato l´ing. Achille Baratta, uomo geniuale che è rimasto in maniera indelebile nel cuore di chi ha avuto occasione di conoscerlo. Il Recital poetico ha visto gli intervernti dei seguenti artisti: Palma Campo, Anna Maria Celi, Renato Di Pane, Ruslana Di Pane, Rosalba Di Pietro, Grazia Dottore, Silvana Foti, Salvatore Gazzara, Graziella Lo Vano, Morena Meoni, Gaetano Murabito, Agata Piccione, Carmelo Pilota, Carmela Ricciardi, Franca Scolari Papalia, Domenico Venuti e Mek Zodda. Le esibizioni sono state arricchite da interventi musical del cantante chitarrista Mimmo Ambriano, a conclusione della serata a tutti gli artisti, l´organizzatrice Titti Crisafulli ha consegnato il catalogo dell´evento.