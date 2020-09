Inserita in Cronaca il 08/09/2020 da Rossana Battaglia Morto il Prof. Luigi Pagliaro, pioniere della nascita dell’ISMETT Ci ha lasciato ieri, all´età di 89 anni, il professor Luigi Pagliaro , luminare della medicina siciliana, ricercatore e appassionato di didattica, fu pioniere della nascita dell’ISMETT e alla guida del Comitato Regionale Bioetico, è stato anche direttore della scuola di specializzazione in gastroenterologia, ricercatore nel campo delle malattie del fegato e soprattutto delle cirrosi epatiche B e C.

A metà degli anni Ottanta, fu pioniere della nascita del centro d’eccellenza per i trapianti, e insieme a Ugo Palazzo e Ignazio Marino riuscì a far nascere, nel 1997, l’ISMETT.

“Palermo e la Sicilia, perdono un pezzo importante della storia della medicina e della sanità siciliana, anche grazie al suo operato si deve la nascita di uno dei centri di eccellenza della sanità italiana; un uomo e un professionista raro”, così dichiara Domenico Amato, Segretario