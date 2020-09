Inserita in Politica il 07/09/2020 da Direttore Italia dei valori Sicilia vota NO al referendum Italia dei Valori Sicilia: condividiamo e ribadiamo con ferma convinzione quanto espresso dal nostro Segretario Nazionale Ignazio Messina, aderendo al pensiero di numerosi autorevoli costituzionalisti per sostenere il nostro NO in sede di prossimo referendum. Conserviamo e consolidiamo i valori della nostra Costituzione legati alla qualificata rappresentanza parlamentare che vuol dire "DEMOCRAZIA".

Nota di Paolo Caracausi , Coordinatore regionale della Sicilia.