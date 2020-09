Inserita in Politica il 31/08/2020 da Rossana Battaglia Incendio Altofonte e Macari. Lupo, Cracolici e Gucciardi: “rabbia ed indignazione, dichiarare stato di calamità e sostenere i territori e la cittadinanza colpita”

“Rabbia e indignazione per gli incendi dolosi che questa notte hanno distrutto i boschi di Moarda ad Altofonte e di Macari nel trapanese, costringendo circa quattrocento cittadini di Altofonte ad abbandonare le proprie abitazioni. Siamo quasi certamente di fronte a gravi atti criminali che hanno distrutto alcuni dei polmoni verdi più importanti della Sicilia. Chiediamo al governo regionale di dichiarare lo stato di calamità e di intervenire con ogni mezzo utile per fronteggiare l’emergenza che ha danneggiato la comunità di Altofonte, così come di adottare analoghi provvedimenti per altre zone messe in ginocchio dalle fiamme in questa terribile coda d’estate”. Lo dicono il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo ed i parlamentari regionali Antonello Cracolici e Baldo Gucciardi che esprimono il loro plauso agli uomini dei Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile ed a quanti sono impegnati per prestare soccorso alla cittadinanza e domare le fiamme. Questa mattina Cracolici, insieme con il segretario provinciale del PD di Palermo, Rosario Filoramo, si è recato ad Altofonte per esprimere solidarietà alla cittadinanza. “La situazione è davvero preoccupante – ha detto Cracolici – la Sicilia viene devastata, migliaia di ettari vanno in fumo e le conseguenze si avranno anche sulla tenuta del territorio, aumentano i pericoli di effetti franosi”. Il parlamentare regionale del PD Baldo Gucciardi ricorda le conseguenze degli incendi che in questi giorni hanno devastato diverse aree del Trapanese da Monte Cofano al il bosco Castellaccio nella zona della grotta di Santa Ninfa, fino all’incendio di Macari, fra Castelluzzo e San Vito Lo Capo. “Allo scempio ambientale – dice Gucciardi – si sommano le conseguenze sull’equilibrio climatico in zone di assoluto valore anche dal punto di vista turistico”. “Il gruppo parlamentare del PD chiederà al governo Musumeci - conclude il capogruppo del PD all’Ars Lupo - di presentare in Aula un bilancio dei danni provocati dagli incendi questa estate, anche per verificare la regolarità dei lavori di manutenzione svolti e l’adeguatezza delle misure antincendio adottate. Presenteremo una proposta per migliorare l’organizzazione del lavoro, valorizzando l’attività dei lavoratori impegnati a prevenire e contrastare gli incendi. Un ricordo particolare va anche in questa occasione al lavoratore forestale Paolo Todaro che quest’anno ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere”.