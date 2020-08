Inserita in Cronaca il 20/08/2020 da Rossana Battaglia Rotazioni d´Arte “I miei 50 anni d´Arte”

Rotazioni d´Arte “I miei 50 anni d´Arte” a cura di Lodovico Gierut Dipinti Disegni Sculture Incisioni Fotografie Stampe La S. V. è invitata all´inaugurazione della mostra sabato 22 agosto 2020 ad ore 18,30 che si terrà presso la Sala delle Grasce – Via S. Agostino n°1 – Pietrasanta (Lucca). Presentazione di Marilena Cheli Tomei



Dal 22 al 30 Agosto 2020: Opere di Pietro Annigoni, Antonio Berti, Vinicio Berti, Agostino Cancogni, Manola Caribotti, Gianni Carretti, Pietro Cascella, Marzio Cialdi, Girolamo Ciulla, Romano Cosci, Aristide Coluccini, Massimo Facheris, Achille Funi, Marta Gierut, Gian Paolo Giovannetti, Ugo Guidi, Yasuda Kan, Grazia Leoncini, Giuseppe Lippi, Clara Mallegni, Franco Miozzo, Igor Mitoraj, Mario Parri, Marcello Podestà, Marcello Scarselli, Emilio Vedova, Gabriele Vicari.



Dal 1 al 5 Settembre : Opere di Antonio Barberi, Piero Bresciani, Joanna Brzescinska-Riccio, Anna Chromy, Lorenzo Cinquini, Franco Del Sarto, Luigi Falai, Paolo Grigò, Silvio Loffredo, Riccardo Luchini, Renzo Maggi, Annamaria Maremmi, Giacomo Mozzi, Stefano Paolicchi, Eugenio Pardini, Eugenio Pieraccini, Renato Santini, Marcello Tommasi, Ernesto Treccani.



Dal 6 al 13 Settembre: Opere di Giovanni Acci, Marcello Bertini, Daniele Bertoni, Giancarlo Biagi, Virginio Bianchi, René Biron, Roberto Braida, Riccardo Bremer, Ivano Campeggi, Giancarlo Cannas, Mauro Capitani, Ferdinando Coppola, Marco Dolfi, Gianni Dorigo, Renzo Grazzini, Amedeo Lanci, Bruna Nizzola, Yoshin Ogata, Roberto Panichi, Carlo Alberto Pardini, Luciano Pera, Rémi Pesce, Arturo Puliti, Lisandro Ramacciotti, Gabriele Rovai, Mario Scala, Antonio Sassu.



“Rotazioni d´Arte” intende riassumere in modo simbolico il mio cinquantennale percorso di critico d´arte, con il ricordare alcuni dei tanti pittori, scultori, grafici e fotografi che ho avuto l´occasione di conoscere e frequentare nel corso della mia vita professionale.

La testimonianza della passione per l´arte che ha determinato tutta la mia esistenza e delle frequentazioni con altri, innumerevoli creativi, è poi conservata anche nei tanti libri, cataloghi e altre pubblicazioni a mia firma, attualmente nelle Biblioteche e negli Archivi pubblici, nei luoghi cioè deputati alla conservazione della memoria. Nel corso della mia attività, facendo riferimento alle singole personalità artistiche, non sono stati la notorietà o il successo a determinare i miei giudizi critici, ma la padronanza delle tecniche, la cultura artistica, il contenuto e la capacità di comunicazione, insomma il reale valore di chi ha deciso di fare dell´arte una scelta di vita e non un´opportunità di solo guadagno e fama.Ho organizzato e firmato innumerevoli mostre personali e di gruppo, ma “Rotazioni d´Arte” rappresenta il mio tributo all´Arte e ai tanti che veramente l´hanno amata e continuano ad amarla, alla capacità aggregativa nel nome dell´interesse e della partecipazione senza invidie e gelosie, alla memoria dei grandi e di chi è stato ingiustamente dimenticato. Proprio per tutto questo sono ben lontano dal fare una classifica in questa mostra, ma desidero riunire perlomeno una parte di coloro che per me sono stati Maestri, amici, ispiratori di vita in una specie di abbraccio collettivo che li ricordi e li celebri, e per garantire visibilità al maggior numero possibile di creativi la mostra alternerà in tre momenti distinti l´esposizione delle opere. Le parole che mia figlia Marta ha scritto tanti anni fa, esprimono pienamente ciò che ho sempre cercato di fare nel corso della mia vita di uomo e professionale: “Cammina... Crea, sogna, soffri, rallegrati vivi ma semina, per chi vicino sia”. Il mio augurio a tutti è che l´Arte cammini al nostro fianco e ci aiuti a superare le tempeste della vita”.