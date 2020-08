Inserita in Politica il 16/08/2020 da Direttore FDI chiede un incontro di coalizione per le prossime amministrative “Fratelli d’Italia, in ragione dell’approssimarsi della formalizzazione delle candidature, della presentazione delle liste, quindi della celebrazione del momento elettorale, chiede ufficialmente al candidato Massimo Grillo di convocare le forze che sostengono la sua candidatura a sindaco di Marsala, onde delineare il perimetro della coalizione partitica e civica e definire il progetto politico da offrire alla città, per il bene ed il rinnovamento della città, in discontinuità con la deludente e dannosa esperienza del sindaco Di Girolamo.” Così dichiara il portavoce provinciale Avv. Maurizio Miceli.