Inserita in Politica il 07/08/2020 da Direttore Accolti nelle aziende aderenti all´APL ANAS i percettori del RDC DS42 PA che hanno scelto ANAS I percettori del RDC (reddito di Cittadinanza) che sono stati assegnati all´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) sono stati tutti profilati e subito la profilatura personale dell´ANAS ha svolta l´attività di orientamento per l´inserimento nel mondo del lavoro.



Dopo l´orientamento e la formazione generale sulla sicurezza sul posto di lavoro sono stati effettuati degli incontri con gli imprenditori al fine di trovare, ai percettori del RDC, imprenditori disponibili ad accoglierli per l´attività di tirocinio. Ad oggi quasi tutti i percettori del RDC sono stati collocati nelle aziende aderenti all´APL (Agenzia per il Lavoro) ANAS.



Tante le aziende che hanno aderito all´APL ANAS e che hanno dato disponibilità ad accogliere i tirocinanti percettori del RDC.



Diverse aziende, inoltre, hanno manifestato la disponibilità ad accogliere anche altri tipi di tirocinanti ed in alcuni casi hanno attivato tirocini autofinanziati, con il preciso intendo che se gli stessi dovessero imparare il mestiere saranno successivamente assunti.