Superbonus sisma bnus e fotovoltaico se ne parla alla seminario ANAS a Castldaccia LA rete Associativa articolazione regionale ha organizzato un incontro al centro diurno di Casteldaccia per illustrare ai soci, simpatizzanti ed a quanti sono interessati i vantaggi fiscali previsti dalla normativa D.L rilancio ed in particolare c.d. super bonus.



La normativa sarà illustrata dall´architetto Giacomo Mincica. I lavori avranno inizio alle ore 18. presso il centro diurno per anziani di Casteldaccia. Nel corso dell´incontro si parlerà di sisma bonus, fotovoltaico e super bonus.