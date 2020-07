Inserita in Gusto il 29/07/2020 da Rossana Battaglia Al via il primo agosto il Mazara Food Fest 2020, il Festival del cibo del Mediterraneo. Tra gli appuntamenti in programma anche la finale regionale di Miss Italia Il cous cous e il gambero rosso. Sono i principali protagonisti dell’edizione 2020 del Mazara Food Fest, il festival dedicato ai piatti della tradizione gastronomica locale che, quest’anno, si terrà dal 1° al 16 agosto nella splendida cornice del lungomare San Vito di Mazara del Vallo.



Un appuntamento ormai fisso cui i mazaresi sono affezionati da circa venti anni, e che, ogni anno, porta in città turisti e visitatori.







“Non potevamo mancare anche quest’anno. Ci siamo attivati affinché l’evento avvenga in sicurezza, nel rispetto di tutte le misure anticovid19 previste dalla normativa odierna- spiega Sergio Abbate, del Vanilla Group, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune- Il turismo, per ripartire, ha bisogno anche della “spinta” di manifestazioni come questa”.







Due le serate dedicate al “Cous cous in tour al rosso di Mazara”, sabato 7 e domenica 8 agosto, alle quali i visitatori potranno deliziarsi con il cous cous preparato con un prodotto di eccellenza locale, il gambero rosso di Mazara del Vallo. E tanti altri piatti tipici della tradizione, insieme al vino locale, potranno essere degustati all’interno del villaggio gastronomico, aperto al pubblico ogni sera dalle ore 18. Spazio, per chi vorrà, anche per lo shopping, presso gli stand del villaggio fieristico.







Nel rispetto delle regole anti- Covid19, e con un programma più contenuto, anche quest’anno il Mazara Food Fest è contenitore di spettacoli.







Sarà il lungomare San Vito lo scenario che vedrà sfilare, nella serata del 7 agosto, le ragazze partecipanti alla prefinale di Miss Italia, mentre la successiva serata dell’8 agosto, la finale regionale del concorso, vedrà l’elezione della reginetta che avrà accesso alla finalissima di dicembre. Madrina delle due serate è Veruschka Bongiorno.







Spazio anche alle risate con lo spettacolo d cabaret degli attori comici siciliani Toti e Totino, che allieteranno il pubblico nella serata di giovedì 13 agosto.







Il Mazara Food Fest è organizzato dal Vanilla Group con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.





*Il villaggio gastronomico e fieristico resterà aperto al pubblico dal 1° agosto al 16 agosto, dalle ore 18 all’una circa di notte. L’inaugurazione sabato 1° agosto alle ore 18.





Tutti gli eventi avverranno nel rispetto della normativa anti- Covid19.