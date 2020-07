Inserita in Cultura il 06/07/2020 da Rossana Battaglia Scomparsa Ennio Morricone Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani esprime cordoglio per la scomparsa di un personaggio fondamentale del mondo della cultura e della musica: Ennio Morricone.

Le molteplici geniali composizioni con cui ha emozionato il pubblico di tutto il mondo rimarranno una pagina indelebile della storia musicale. Basti citare le colonne sonore di alcune celeberrime pellicole di Sergio Leone per avere un’idea dello spessore del maestro; è stato un artista poliedrico e innovatore, molto attento più che alle mode passeggere ai nuovi linguaggi espressivi; era anche tanto vicino ai giovani: spesso partecipava a eventi promossi dalle comunità educative, comunicando sempre il suo inesauribile trasporto per il pentagramma.

Il CNDDU ritenendo fondamentale per la crescita della persona l’educazione musicale auspica che tale personalità possa trovare al più presto un degno spazio in ogni aula scolastica.

"Credo in Dio, sarebbe bello nell´aldilà trasformarci tutti in suoni" (Ennio Morricone)