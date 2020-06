Inserita in Cultura il 24/06/2020 da Rossana Battaglia SICILIA/Progetto «Caravaggio. Il contemporaneo»: mercoledì 24 giugno a Siracusa la conferenza stampa di presentazione. SIRACUSA - Mercoledì 24 giugno alle 15,00 , nella Sala Ipostila del Castello Maniace di Siracusa, il Presidente del Mart Vittorio Sgarbi terrà una Conferenza Stampa per illustrare i contenuti e le motivazioni del progetto «Caravaggio. Il Contemporaneo», all’interno del rapporto di collaborazione tra la Regione Siciliana e la Provincia autonoma di Trento.



La conferenza segue il sopralluogo dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma, chiamato a Siracusa per verificare le condizioni conservative del capolavoro di Caravaggio «Il Seppellimento di Santa Lucia» nella Chiesa di Santa Lucia alla Badia.



Alla Conferenza interverranno Vittorio Sgarbi, Presidente del Mart, Francesco Italia, Sindaco di Siracusa, Alberto Samonà, Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Mirko Bisesti, Assessore alla Cultura della Provincia autonoma di Trento, Benedetto Fabio Granata, Assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Stefano Candiani, già Sottosegretario agli Interni con delega al FEC (Fondo edifici di culto), Silvia Mazza, Storica dell’arte, coordinatrice tecnica delle procedure inerenti il prestito e l’intervento conservativo dell’opera, Gianfranco Zanna, Presidente Legambiente Sicilia, Luana Aliano, Presidente provinciale dell’associazione «SiciliAntica» di Siracusa, Franco Fazzio, Restauratore, esperto dell’opera