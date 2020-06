Inserita in Cultura il 18/06/2020 da Rossana Battaglia ffortissimo, edito da Accademia Perosi finalista del Premio Estense Alberto Singaglia tra gli aspiranti all´Aquila d´Oro 2020 il premio che da oltre 50 anni assegna l´eccellenza del giornalismo italiano

In una conferenza stampa in diretta streaming la Giuria del Premio Estense, presieduta da Guido Gentil i, editorialista del "Il Sole 24 Ore"e composta da Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Paolo Giacomin, Giordano Bruno Guerreri, ALberto Faustini, Laura Laurenzi, Gianni Riotta, Alessandro Sardoni e Luca Traini, ha annunciato la scelta di quattro volumi, sui 50 presentati, da portare in finale alle 56a edizione del Premio Estense .

A contendersi l´Aquila d´Oro 2020 ci saranno: Silvia Bencivelli con "Sospettosi" (Einaudi), Pablo Trincia con "Veleno" (Einaudi) e Concetto Vecchio con "Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi" (Feltrinelli) e Alberto Sinigaglia con "fffortissimo", edito dall´Accademia Perosi.

Quasi mezzo secolo di giornalismo sulle colonne de "La Stampa" condensato in un volume. Alberto Sinigaglia ci offre la possibilità di consultare ritratti e appaganti miniature sui personaggi che hanno attraversato la sua carriera di divulgatore musicale da Henze a Stockhausen, da Pavarotti a Sinopoli, da Muti a Abbado, con il gusto per il retroscena senza rinunciare all´approfondimento colto.

Un esito significativo in un momento difficile per il mondo della musica classica, un´occasione per discutere dell´opportunità che questa ci offre per costruire qualcosa di migliore: perchè la musica è uno strumento straordinario. E´ energia, è forza, è riflesione, è emozione, guai a sottovlutarne la potenza .

Accademia Perosi