Inserita in Cronaca il 12/06/2020 da Rossana Battaglia Donazione Rotaract Ecografo Ospedale Marsala MARSALA - Il Rotaract Club di Marsala , Distretto Rotaract 2110 Siclia - Malta, ha donato un ecografo all´ospedale Paolo Borsellino di Marsala destinato al reparto di Medicina diretto da Francesco Cristiano Raimondo.

L´iniziativa è nata sulla base di una raccolta fondi organizzata dal Club service guidato da Marco Martinico, su “GoFoundMe” e coadiuvata dall’Ordine dei Medici della provincia di Trapani, per sostenere il Covid- hospital Paolo Borsellino di Marsala durante l’emergenza Coronavirus.

“Si tratta di un´apparecchiatura medicale la cui utilità prescinde da una condizione di emergenza e che contribuisce a potenziare la strumentazione del presidio ospedaliero all´indomani della pandemia – ha detto il presidente del Rotaract Marco Martinico – Alla donazione di questo ecografo ne seguiranno altre destinate ai vari reparti della struttura sanitaria con la precisa finalità di implementare la dotazione dell´ospedale marsalese che ha ripreso la piena operatività dei reparti”. All´iniziativa hanno collaborato Cristina Cordaro e Silvia Lubrano Lavardera .

“La direzione generale dell´ Azienda sanitaria provinciale di Trapani esprime apprezzamento per questo gesto di testimonianza di solidarietà sociale, di impegno civile e di partecipazione all´ impegnativo lavoro di tutto il personale sanitario.

Un ringraziamento particolare va al Rotaract di Marsala che con generosità ha reso possibile questa iniziativa che consente di potenziare una risposta sempre più concreta, efficace e tempestiva ai pazienti, nella cura delle differenti patologie”.

Oggi, più che mai, il contributo dei club service è fondamentale, rincuora e fa ben sperare in un domani migliore.