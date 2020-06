Inserita in Cultura il 10/06/2020 da Rossana Battaglia UNA MONTAGNA DI... FILOSOFIA (10-11-12 LUGLIO) A LUGLIO VI ASPETTIAMO IN UN ANGOLO DI PARADISO TERRESTRE

Molti di voi sono informati da mesi: la Fondazione “Giuseppe Antonio Borgese” (Polizzi Generosa), il Gruppo editoriale “Di Girolamo – Il pozzo di Giacobbe” (Trapani) e la “Scuola di formazione etico-politica G. Falcone” (Palermo) hanno organizzato un week-end di pratiche filosofiche destinate soprattutto a non-filosofi (di professione).

Non sappiamo a quali misure di cautela sanitaria saremo sottoposti fra un mese (e ovviamente vi ci atterremo scrupolosamente con senso civico), ma sappiamo che, a oggi, in una Sicilia poco intaccata dal covid-19, ci sono stati dei comuni montani del tutto immuni dal contagio: Polizzi Generosa, sulle Madonie, è stata una di queste oasi con zero positivi !

Con sollievo e con speranza, dunque, rilanciamo l’invito: dopo mesi di clausura sarà particolarmente gratificante respirare aria fresca in zone belle, con persone belle, confrontandoci su tematiche impegnative che l’attuale pandemia ha reso ancor più attuali ! Vi chiederemo solo di verificare, prima della partenza da casa vostra, il vostro stato di salute personale: sarebbe paradossale che la filosofia, tipica terapia dell’anima, risultasse patogena per i cittadini che ci ospiteranno con la proverbiale arte meridionale dell’accoglienza.

UNA MONTAGNA DI….FILOSOFIA FESTIVAL DELLE PRATICHE FILOSOFICHE SULLE MADONIE

Organizzato dalla Fondazione “G. A. Borgese” In collaborazione con la “Casa dell’equità e della bellezza” (Palermo) “Tre giorni di convivialità tra filosofi e non-filosofi (di professione)”

POLIZZI GENEROSA (PALERMO) 10-11-12 Luglio 2020



VENERDI` 10 LUGLIO

ore 14,00 – 16,00: arrivo e sistemazione negli alberghi convenzionati ore 16,30 – 17,30: passeggiata filosofica condotta da Augusto Cavadi Si inizia a Piazza Gramsci ore 18,00 – 20,00: “Ma la felicità è possibile per questa umanità?” Conversazione con Orlando Franceschelli - piazza G. A. Borgese ore 20,00 – 21,30: Pausa per la cena nei locali convenzionati ore 22,00 – 23,00: Momento musicale presso Casa Borgese, sede della Fondazione “G.A. Borgese” (Cortile S. Spirito, 2)



SABATO 11 LUGLIO

ore 9,30–11,30 : Colazione col filosofo

Ai Templari - Piazza Castello: Colazione con Orlando Franceschelli su “Il pianeta terra avrà un futuro?” Da Tumasella - Piazza Gramsci: Colazione con Alberto G. Biuso su “Filosofia e letteratura” Pub Paradiso, Via Garibaldi, 50: Colazione con Augusto Cavadi su “I femminicidi sono un’emergenza?” Ore 17,00 – 19,00: “Quale Dio dopo Darwin e Einstein?” Conversazione con Claudia Fanti - piazza G.A. Borgese 22,00- 23,00: Momento musicale presso Casa Borgese, sede della Fondazione “G.A. Borgese” (Cortile S. Spirito, 2)



DOMENICA 12 LUGLIO

10, 30 – 12,30: “ L’enigma del tempo ” Conversazione con Alberto G. Biuso - piazza G.A. Borgese 16,00 – 18,00: Scambio dei doni immateriali: Assemblea conclusiva in cui chiunque abbia partecipato anche solo a un evento del Festival ha cinque/dieci minuti per socializzare un’intuizione o una riflessione che ha sperimentato in questi tre giorni.



AVVERTENZE TECNICHE Non è prevista nessuna quota di iscrizione né di partecipazione agli eventi (tranne il pagamento anticipato al gestore di euro 5,00 per ogni prima colazione cui si partecipa) Per ragioni organizzative è gradita una comunicazione di partecipazione all’indirizzo: a.cavadi@libero.it

Per ogni ulteriore informazione scrivere a: fondazioneborgese@libero.it- info@fondazioneborgese.it

Informazioni logistico organizzative Per il soggiorno, ogni partecipante è libero di scegliere le soluzioni che preferisce sia per i pasti (potendo scegliere fra diversi ristoranti) che per dormire. Per il pernottamento, l’organizzazione ha concordato con alcune strutture ricettive ubicate nel paese in prossimità della casa Borgese, le seguenti condizioni:

I Templari di Domenico Di Gangi - Piazza Castello, 7 itemplaripolizzi@gmail.com Disponibilità posti letto 8 (una quadrupla e due doppie) prezzo €. 25 senza colazione, €. 30 con colazione

B&B Abies di Sausa Ettore - Via Dogana, 40 abies.beb@gmail.com Disponibilità 8 posti letto in stanze doppie o triple prezzo €. 25 senza colazione, €. 30 con colazione

Residence Saint Grace di Armano Santino - Largo Regina Elisabetta, 20 santino.armano@gmail.com

Disponibilità 28 posti letto in appartamenti da 2, 3, 4 o 5 posti letto con angolo cottura prezzo €. 30 comprensivo di cesto di benvenuto Sciabakè da Sissi - Via Dogana, 19 info@ sciabake.it Disponibilità (con prezzi variabili di cui informarsi) Disponibilità n° 1 camera matrimoniale n° 2 camera tripla n° 3 camera quadrupla n° 1 bilocale con cucina indipendente. Il bilocale può funzionare anche come semplice camera da letto e bagno indipendente

Fuori dal centro abitato vi sono anche altre strutture ricettive di tipo agrituristiche presso le quali è possibile soggiornare. Per maggiori informazioni chiedere a: Ufficio Informazioni Turistiche “ Qui Parco ” di Polizzi Generosa allo 0921-649187 oppure scrivere a: quiparco.polizzi@parcodellemadonie.it