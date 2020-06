Inserita in Cultura il 09/06/2020 da Rossana Battaglia LA COOPERATIVA BADIA GRANDE LANCIA IL CONTEST FOTOGRAFICO #RESTARTING In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si svolgerà il prossimo 20 giugno, la Cooperativa Sociale Badia Grande lancia un contest fotografico rivolto ad artisti, cittadini, associazioni e rifugiati. Con l’hastag #restarting, sono invitati a partecipare tutti coloro che, dai 16 anni in su, vorranno inviare un loro contributo su un messaggio in particolare: quello della “ripartenza” dopo il lockdown determinato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha coinvolto indistintamente tutti, amplificando i sentimenti di emarginazione e solitudine, bloccando progetti di vita e professionali. Il concorso intende raccogliere proposte che sappiano cogliere la visione più autentica di una “ripartenza”, personale e/o collettiva, sociale e/o economica/ culturale, sempre nel rispetto delle misure anti contagio attualmente vigenti. La partecipazione al contest è gratuita. Le foto dovranno essere inviate entro il 14 giugno 2020 tramite email all’indirizzo: badiagrande@societàcooperative.com, inserendo nell’oggetto: “partecipazione contest fotografico”. Le foto pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook “ Radio Open Voice ” dal 15 al 17 giugno e potranno essere votate. La foto che riceverà più “mi piace”, vincerà una bicicletta. La foto vincitrice, inoltre, verrà proiettata nel corso di uno speciale dedicato alla Festa del Rifugiato che andrà in onda sull’emittente Telesud Trapani.