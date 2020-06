Inserita in Cultura il 05/06/2020 da Rossana Battaglia L’ACCADEMIA DELLE PREFI HA PRESENTATO IN ANTEPRIMA LA MOSTRA DEI DISEGNI “AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” Anche questa estate l’Accademia delle Prefi sarà protagonista della diffusione culturale a Marina di Ragusa.

Ieri è stata presentata un’anteprima dei disegni del Presidente dell’Accademia delle Prefi, che questa estate presso il giardino delle Prefi saranno in modo completo esposti alla fruizione del pubblico. Dopo il grande successo riscontrato nelle passate edizioni, la manifestazione diventa di interesse regionale abbracciando l’istituzione del settore più importante ibleo, Cultura Antica Sicula. Al suo ventunesimo anno di vita, la kermesse di profilo intellettuale e artistico ha come scopo la divulgazione della cultura e dell’arte sulla nostra amata isola, diventando un punto di riferimento provinciale e non solo nel dibattito artistico e specificatamente nella esposizione delle eccellenze nostrane. La 21^ edizione delle manifestazioni culturali di agosto dell’Accademia delle Prefi, quest’anno per volontà del comitato promotore, sarà ancora una volta nell’incantevole scenario del Giardino delle Prefi, secondo il collaudato itinerario artistico di musica, poesia, teatro e tradizioni popolari proposto dalla curatrice culturale Prof.ssa Salvatrice Corallo. Il programma è stato definito nella prestigiosa residenza dell’Accademia in presenza del Presidente, della curatrice artistica e del comitato promotore. L’Accademia delle Prefi da sempre promuove gli artisti e gli atleti esordienti che emergono dalla realtà isolana.