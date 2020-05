Inserita in Cultura il 29/05/2020 da Rossana Battaglia A partire da martedì 2 giugno 2020 il PAV riapre il suo parco ricco di installazioni d´arte Dopo la sospensione imposta dalla pandemia Covid_19, il PAV riapre il suo parco ricco di installazioni d´arte, martedì 2 giugno, dalle ore 12 alle 19 con ingresso gratuito.

Nell´attesa di riprendere la programmazione di mostre e attività e nel rispetto delle prescrizioni imposte il museo, le attività e le visite guidate si spostano nell´area verde, dove sarà possibile visitare la collezione permanente delle 19 installazioni ambientali, stando all´aperto ed evitando assembramenti di persone, mantenendo il distanziamento necessario.

L´accesso al museo avverrà direttamente nel parco, dal cancello situato al numero 39/A di Via Giordano Bruno. Sui pannelli informativi leggerete le norme da seguire all´interno del museo e il nostro personale vi accoglierà e distribuirà materiale cartaceo con l´informativa di riferimento. All´accesso dello spazio espositivo è obbligatorio indossare la mascherina e sarà obbligatorio usarla ogni volta che sarà prevista un´interazione (visita guidata, richiesta di informazioni...)

La prenotazione per eventuali visite guidate è facoltativa e non obbligatoria; per informazioni o prenotazioni potete scrivere una e-mail a info@parcoartevivente.it

In via straordinaria , fino a date da definire, il PAV amplia l´orario di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì ore 15-18 sabato e domenica ore 12-19 Il costo del biglietto di ingresso è di euro 2,00 L´ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni e per i possessori di Abbonamento Torino Musei.

Il percorso espositivo è esclusivamente all´aperto; in caso di maltempo vi invitiamo considerare di rimandare la vostra visita.