MARATONA DI LETTURA “LEGGERE È VIVERE”

Marsala aderisce alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” e promuove una vera e propria maratona di lettura con l´iniziativa “Leggere è Vivere”, in diretta streaming sulla piattaforma digitale Webex (https://ancisicilia.webex.com/ancisicilia-it/j.php? MTID=mcebaaa858706c7ce9d1cc23f4dc204c0) il prossimo 28 maggio, a partire dalle ore 16:30. Protagonisti gli studenti delle Superiori che leggeranno passi scelti di libri sul tema “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. La cultura come volano per tornare a crescere”), Alessio Piazza (regista e attore, “Benessere di tutti gli studenti”) e Matilde Treno (libreria Albero delle Storie, “L´importanza della lettura nella fascia prescolare”). La videoconferenza sarà poi disponibile online sul sito ufficiale della campagna nazionale

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alberto Di Girolamo e degli assessori Anna Maria Angileri e Clara Ruggieri, interverranno con un reading Giuseppe Prode (curatore Rassegna 38° Parallelo, “”), Alessio Piazza (regista e attore, “Benessere di tutti gli studenti”) e Matilde Treno (libreria Albero delle Storie, “L´importanza della lettura nella fascia prescolare”). La videoconferenza sarà poi disponibile online sul sito ufficiale della campagna nazionale #ilMaggiodeilibri