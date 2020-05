Inserita in Cultura il 24/05/2020 da Direttore Anniversario strage di Capaci, Armao: “Falcone fu un giurista completo attento ai valori del diritto e della giustizia” Palermo – “Ricordiamo e trasmettiamo ai nostri figli: grazie al loro sacrificio la Sicilia non è e non potrà più essere la terra della mafia”. Così il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, ha commemorato il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta, intervenendo oggi alla Conferenza dei rettori, a cui hanno preso parte magistrati, docenti e studenti.



“Ho voluto sottolineare il contributo straordinario dato da questi eroi alla giustizia – ha detto Armao -. Senza di loro non ci sarebbe stato quel cambiamento culturale che ha consentito di vincere la più importante battaglia contro la mafia. Siamo convinti, però, che la guerra si può vincere soltanto con un cambiamento culturale della nostra Sicilia”.



“Giovanni Falcone era un giurista completo che trovava la radice dei propri valori nell’essere uomo di diritto. Cominciò a muovere i primi passi da giurista studiando diritto amministrativo. Fu, poi, giudice civile, giudice penale e straordinario inquirente – ha sottolineato il vicepresidente -. Fu un giurista completo che aveva in sé la capacità di raccogliere tutte le sensibilità giuridiche, ma soprattutto una straordinaria attenzione ai valori del diritto e della giustizia”.