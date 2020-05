Il Comune di Pantelleria aderisce all’iniziativa della Fondazione Falcone

Inserita in Cronaca il 22/05/2020 da Rossana Battaglia Il Comune di Pantelleria aderisce all段niziativa della Fondazione Falcone Il Comune di Pantelleria aderisce all段niziativa della Fondazione Falcone e invita i panteschi ad esporre un lenzuolo bianco dal proprio balcone domani, 23 maggio, alle 18.00.

A 28 anni dalle stragi di Capaci e via DエAmelio , lエappuntamento questエanno prende il nome 的l coraggio di ogni giorno ed è organizzato dalla Fondazione Falcone.

Il Consiglio Comunale renderà omaggio alla targa in onore di Borsellino al Castello ed esporrà dalla finestra dell旦fficio del Sindaco un lenzuolo bianco.

Il Comune di Pantelleria aderisce allエiniziativa della Fondazione Falcone per commemorare le vittime delle stragi mafiose di Capaci e di via DエAmelio nel loro 28esimo anniversario, che vedrà ripetersi in tutta Italia un flashmob organizzato appendendo sabato 23 maggio alle ore 18.00 un lenzuolo o un drappo bianco alla finestra o al balcone e condividendone la foto tramite i canali social: un gesto che richiama la reazione forte che scosse Palermo allエindomani degli attentati del 1992 e si propone come segno di unità nel contrasto a ogni forma di criminalità organizzata.

Prima dell弾sposizione del lenzuolo dalla finestra del suo Ufficio, il Sindaco e il Consiglio Comunale, alle 17.30, renderanno omaggio alla targa apposta sul Castello che ricorda il Giudice Paolo Borsellino.

Quest誕nno la commemorazione cade in una fase particolarmente difficile a causa dellエemergenza sanitaria e sarà dedicata al coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese nei momenti più drammatici della sua storia recente. Il lenzuolo esprime gratitudine a tutti coloro che, nella lotta alla mafia, o nella battaglia contro la pandemia, scelgono di fare la propria parte per il Paese.

La manifestazione di commemorazione delle stragi mafiose del 92 è promossa dal 2002 dal Ministero dellエIstruzione e dalla Fondazione Falcone e rientra in un percorso promosso per incoraggiare nelle scuole attività didattiche mirate alla cultura del rispetto e della legalità e per una cittadinanza attiva e responsabile. All置opo parteciperà alla commemorazione anche il Comitato Studentesco di Pantelleria, con il Presidente, Flavio Silvia.

#PalermoChiamaItalia è stata realizzata negli anni anche grazie alla fattiva e quotidiana collaborazione fornita da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Non a caso, allエevento, oltre a tutti i Consiglieri Comunali, sono invitate le Forze Armate e Militari presenti sull段sola.

Il Sindaco e l但mministrazione Comunale invitano i panteschi ad appendere un lenzuolo bianco fuori ai balconi alle 18.00 di domani, scattare una foto e postarla sui social con i seguenti hashtag: #fondazionefalcone, #ilcoraggiodiognigiorno, #PalermoChiamaItalia, #23maggio2020, #ilmiobalconeèunapiazza #pantelleriaresiste per testimoniare che la lotta alla mafia e alla criminalità non si arresta nemmeno con la pandemia.