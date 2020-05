Inserita in Politica il 10/05/2020 da Direttore L´Amore di una MAMMA è la pace interiore. Auguri a tutte le Mamma dalla Direttore e dalla redazione Il direttore e la redazione augura a tutte le MAMME una santa e serena festa della mamma 2020 giornata dedicata a loro in quasi tutto il mondo.



In fatti, Domenica 10 maggio 2020 è la Festa della mamma, una delle ricorrenze laiche più famose al mondo, nata per omaggiare la figura della madre, il suo ruolo nella società e all’interno della famiglia, con il suo AMORE verso i propri figli.



(Victor Hugo) “La madre è un angelo che ci guarda, che ci insegna ad amare! Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore: ci dà il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre”



(Erich Fromm) “L’amore di una madre è la pace. Non ha bisogno di essere conquistato, non deve essere meritato”



(Kipling) “Non una, né due, né cento feste per la mamma potrebbero ringraziarti abbastanza. Buona festa della mamma! Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri”



(Abraham Lincoln) “Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre”