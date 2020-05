Inserita in Politica il 07/05/2020 da Direttore ANAS nella qualità di APL fornisce supporto alle imprese per chiedere il rimborso delle spese sostenute per acquisto DPI L´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), in qualità di APL (Agenzia Per il Lavoro), comunica a tutti le articolazioni ed a tutti gli interessati imprenditori piccoli medi e grandi che è stato pubblicato "IMPRESA SICURA" il bando a SPORTELLO di INVITALIA rivolto alle aziende che vogliono chiedere rimborso per le spese sostenute per l´acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), finalizzati al contenimento e al contrasto dell´emergenza epidemiologica da COVID -19.



Sono 50 milioni di euro le risorse disponibili (fondi Inail , art.43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020). La Presidenza Nazionale può fornirVi supporto nella compilazione della domanda di rimborso attraverso la procedura informatica. Per info contattate il 345 8453752 oppure allo 091 9743586, oppure inviare una mail a info@anasitalia.org