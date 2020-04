Inserita in Politica il 17/04/2020 da Direttore test sierologici alla Polizia Penitenziaria disposti dal Governo Regionale “…dopo le nostre sollecitazioni il Governo Regionale di Nello MUSUMECI, unitamente all’Assessore Regionale della Salute Ruggero RAZZA hanno preso a cuore la salute di lavoratori della Polizia Penitenziaria, delle Funzioni Centrali e dei detenuti, predisponendo una circolare per l’avvio dei test sierologici nell’ambito dello screening epidemiologico sul Covid-19 all’interno della carceri siciliane ….



“Siamo davvero grati per l’efficacia e l’efficienza….” - dichiarano i Segretari Generali dei sindacati della Polizia Penitenziaria in Sicilia (SAPPE Navarra – OSAPP Quattrocchi – UILPA Polizia Penitenziaria Veneziano- FNS/CISL Ballotta – FSA/CNPP Spinelli) ….”…della Regione Sicilia -…che in questo momento di grande emergenza dove finalmente al posto dell’arida comunicazione da parte del Provveditore d.ssa Cinzia Calandrino, solo grazie all’azione forte dei sindacati della Polizia Penitenziaria a tutela dei lavoratori delle carceri è stato possibile arrivare a questo risultato a difesa di chi opera nelle trincee penitenziarie, con grande sensibilità di Nello Musumeci e Ruggero Razza…



“Ancora una volta abbiamo dovuto sopperire alle inefficienze del Provveditorato , ….- incalzano i rappresentati dei Poliziotti Penitenziari Siciliani, - “ considerato che …nella circolare diramata dall´assessorato della Salute - alle Aziende del Ssr, alle strutture sanitarie private accreditate e agli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri, ai nove Prefetti all´Anci Sicilia, quindi significa che la CABINA DI REGIA SARA’ AFFIDATA AI PREFETTI come richiesto dalle sigle scriventi è stata recepita come unica idea percorribile a causa dell’inefficacia dimostrata dai nostri vertici regionali dell’Amministrazione Penitenziaria che in prima battuta avevano addirittura scartato l’ipotesi dei test ora previsti dalla regione Sicilia…



“…Il grazie della Polizia Penitenziaria a Nello MUSUMECI e a Ruggero RAZZA …. - concludono i leader dei sindacati di Polizia Penitenziaria SAPPE, OSAPP,UIL, CISL, CNPP – “….sara inviato tramite collegamento in videoconferenza, già domandato mediante i nostri canali, perché è giusto dare merito a chi dopo appena un paio di giorni dalle nostre segnalazioni si è attivato per dare certezza e sicurezza chi opera realmente nelle trincee penitenziarie come i Poliziotti Penitenzari, a dispetto di chi vive in poltrone di pelle e stanza ovattate dal possibile contagio dal Coronavirus…”



Infine, un ringraziamento alle strutture sanitarie private accreditate e agli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri,all´Anci Sicilia