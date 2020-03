Inserita in Politica il 21/03/2020 da Direttore Amministratori uniti contro il Covid19: in arrivo stoffa per ulteriori mascherine. Dopo aver sentito telefonicamente l´Assessore De Vincenzi del Comune di Erice, la consigliera Marika Oddo del Comune di Valderice, l´Assessore Angileri del Comune di Paceco e la sig.ra Valentina Sanclemente del Comune di Custonaci, tramite l´amico e assessore del Comune di Calatabiano (CT) Stefano Brianni, a cui va il mio più sentito ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità, ho preso contatti con l´azienda tessile Siciliana "StarTex Tessuti" ed ho richiesto il tessuto idoneo (TTR) alla realizzazione di mascherine.



La Startex, infatti, nei giorni scorsi ha annunciato di voler donare della stoffa - capace di garantire un´importante protezione, posto che il Covid19 (detto coronavirus) si trasmette facilmente con la saliva, tossendo o starnutendo - alle sarte ed alle associazioni di volontariato della Regione.



Nei prossimi giorni, questa ci verrà consegnata gratuitamente.



Tramite questo comunicato, facciamo un appello alle sarte ed ai cittadini dei comuni che rappresentiamo: aiutateci a realizzarle ed a distribuirle gratuitamente a chi ne ha veramente bisogno (come chi lavora nei supermercati, chi è affetto da patologie croniche o con difese immunitarie basse, alle nostre forze dell´ordine, ai nostri vigili urbani, alla nostra protezione civile, al personale sanitario etc)