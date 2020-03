Inserita in Cultura il 16/03/2020 da Rossana Battaglia Mostra virtuale Il valore e la necessità di promuovere e sostenere la cultura in un momento come questo nonostante la chiusura delle gallerie e musei del nostro Paese è una possibilità come poche.

Vito Bongiorno , artista che da molti anni preannuncia, anticipa con perseveranza attraverso le sue opere la realtà che stiamo vivendo in questo periodo, le sue opere esposte presso la Galleria Fidia di Roma si consiglia di visionarle attraverso una chiave di lettura positiva e benaugurante riguardo al processo artistico e creativo.



Galleria Fidia Via Angelo Brunetti, 43 Roma dal 12 marzo al 12 aprile 2020 #TUTTOANDRA´BENE di Vito Bongiorno dedicato a tutti noi italiani e a tutto il nostro pianeta



"L’artista Vito BONGIORNO afferma che “l’arte è tutto ciò che ci circonda dalla prima luce fino all’inizio dell’intenso buio”. Le sue opere sono realizzate utilizzando carbone e cenere materiali di senso ambivalente che portano l´artista a concepire le sue opere come risultato del degrado ecologico e umano del nostro pianeta, ma anche come permanenza atavica capace di contenere ancora bagliori di luce e di rinascita. Il carbone, quindi, contiene nella propria struttura fisica e non solo a livello di metafora, il buio e la luce, la notte e il giorno, la catastrofe e la rinascita. L’esito più logico e naturale di questa metamorfosi degenerativa della materia vedrebbe l’irreversibile trasformazione del carbone in polvere, cui allude l’uso della cenere nell´impasto pittorico. Tuttavia, così come il combustibile fossile impiegato da Bongiorno è una preziosa risorsa energetica e solo apparentemente una roccia sedimentaria priva di vita, allo stesso modo la condizione logora del presente contiene in nuce la scintilla vitale in grado di fornire lo stimolo necessario al suo stesso risanamento attraverso il recupero delle qualità morali perdute, simbolicamente incarnate dalle mappe geografiche esposte, ora corrotte e in attesa di riscatto".