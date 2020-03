Inserita in Politica il 04/03/2020 da Direttore Master in Medicina Previdenziale sono aperte le pre-iscrizioni presso la segreteria ANAS per il prossimo anno A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) NAZIONALE comunica che sono aperte le iscrizioni al Master in Medicina Previdenziale. Il percorso altamente formativo, si rivolge principalmente a laureati magistrali in medicina e chirurgia ed ai laureati magistrali in Psicologia desiderosi di specializzarsi nella medicina previdenziale.

Titoli di ammissione: laurea magistrale in medicina e chirurgia specializzazione in igiene; medicina del lavoro; medicina legale; laura magistrale in psicologia nonchè la conoscenza della lingua inglese certificata e di informatica sempre certificata.

La Finalità del corso è quella di fornire la preparazione necessaria e gli strumenti teorici (normativi) e pratico-metodologici (medico-legali) necessari allo svolgimento di attività in ambito previdenziale sia essa configurata come consulenza tecnica d’ufficio, di parte o assistenziale.

Il corso prevede la formazione di un profilo in grado di integrare conoscenze MEDICO-LEGALI di base nei diversi ambiti disciplinari con competenze di carattere tecnico-pratico ed organizzativo riferite al settore PREVIDENZIALE.

Il partecipante al Master in Medicina Previdenziale acquisirà: conoscenze, competenze e capacità tali da permettergli di intraprendere con un alto grado di autonomia la funzione di esperto in tale contesto.

Per maggiori informazioni gli interessati possono telefonare alla segreteria dell´ANAS al 3460373139 oppure allo 091 9743586 o scrivere ad uni@anasitalia.org