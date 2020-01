Inserita in Sport il 03/01/2020 da Cinzia Testa Sabato 4 Gennaio 2020 dalle ore 10.30 TUTTI in Piazza Vittorio Emanuele insieme alla A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi

La Società Rotellistica Granata ha aderito al programma “LO SPORT NON E’ DI POCHI, MA DI TUTTI” promosso da CONI Sport e Salute - l’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce d’età, garantendo un’attività pomeridiana GRATUITA ai Ragazzi dai 5 ai 18 anni, al fine di affrontare un percorso sociale, sportivo ed educativo, migliorando le condizioni di salute e benessere degli individui.



Per l’occasione e dinanzi al gazebo dei Pattinatori Trapanesi, sarà possibile chiedere informazioni in merito alla modulistica da presentare per le eventuali iscrizioni, che dovranno pervenire entro il 16.01.2020, ma nel frattempo non mancheranno gadget per tutti i visitatori.



Una divertentissima mattinata è assicurata insieme agli Atleti dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi che approfitteranno dell’occasione per eseguire un allenamento in Piazza sotto lo sguardo della Coach Valentina Incandela, ma anche di Babbo Natale!!!



LO SPORT NON E’ DI POCHI, MA DI TUTTI!!!