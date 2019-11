Inserita in Politica il 09/11/2019 da Cinzia Testa Casa di produzione cinematografica americana a San Vito Lo Capo per un documentario. Lunedì al via le riprese Il territorio di San Vito Lo Capo ancora una volta set ideale per cinema e tv. Si svolgeranno, infatti, da lunedì 11 a sabato 16 novembre le riprese del documentario dal titolo “SICILIA- Wine Destination”, che sarà realizzato dalla casa di produzione americana, con sede in California, Wineram Productions LLC, per la regia di Rupert Critchley e Colin West.

Il documentario racconterà un lungo itinerario sensoriale sul vino della terra di Sicilia. Non solo i luoghi in cui il vino siciliano, storicamente, ha avuto le sue origini ma anche la Sicilia con la sua bellezza intramontabile che la rende sempre unica agli occhi degli spettatori.

“Accogliamo sempre con grande piacere- dichiara l’assessore al Turismo Nino Ciulla- le richieste delle case di produzione cinematografiche o televisive perché costituiscono una vetrina importante, ed imperdibile, di promozione del nostro territorio. Con questo documentario- aggiunge- ci sarà anche una bella ribalta internazionale per mostrare al mondo le nostre meraviglie naturali ma anche per raccontare, dalle voce dei protagonisti, storie, tradizioni, cultura e gastronomia”. Il documentario sarà distribuito sul WEB ed anche a livello internazionale, su canali tematici TV.

Intanto Baia Santa Margherita, nel territorio di Macari, è stata set di alcune scene del film “La buona onda” di Massimiliano Camaiti, prodotto da Cinema Undici, che verrà distribuito su Netflix.