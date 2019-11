Inserita in Politica il 02/11/2019 da Direttore Campobello: i cittadini che hanno subito danni a causa del recente nubifragio possono segnalarlo al Comune Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che i cittadini di Campobello che hanno subito ingenti danni a causa del recente violento nubifragio verificatosi la settimana scorsa, possono segnalarlo al Comune, che si farà carico di raccogliere tutte le istanze e di trasmetterle all’assessorato regionale compente al fine di richiedere l’eventuale riconoscimento dello stato di calamità. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha già ricevuto alcune segnalazioni, ma solo dopo un’accurata e puntuale ricognizione generale dei danni, potrà essere valutata la possibilità di richiedere lo stato di calamità naturale, accedendo in tal modo ad eventuali misure di ristoro.



Le segnalazioni dovranno essere consegnate brevi manu all’Ufficio protocollo del Comune sito in via Mare, oppure inviate a mezzo posta all’indirizzo “Comune di Campobello di Mazara – 7° Settore Urbanistica e Suap, piazza Garibaldi, 1 - Palazzo Accardi”, o inviate via PEC al seguente indirizzo: urbanistica.campobellodimazara@pec.it.