Inserita in Cultura il 28/10/2019 da Rossana Battaglia QUANDO IL MARE ERA AVVENTURA QUANDO IL MARE ERA AVVENTURA. A TORRE DI LIGNY PRESENTAZIONE DEI LIBRI DEDICATI ALLE TONNARE E AI CORALLI







Giovedì prossimo, 31 ottobre, alle ore 18,00 presso la bellissima Torre di Ligny a Trapani saranno presentati due libri di recentissima pubblicazione, dedicati alle attività marinare che hanno reso famosa la città nei secoli: la pesca del tonno e quella dei coralli.

Si tratta di “Storie di Corallari. Le avventure degli uomini che hanno sfidato l’abisso” di Ninni Ravazza, e “I tonni, i cavalier, le feste gli amori. Storia della tonnara di San Giuliano” scritta a quattro mani da Ninni Ravazza e Angela Serraino. L’introduzione sarà curata da Margherita Giacalone, direttrice della Biblioteca Fardelliana che gestisce l’antica torre, sotto gli auspici del Comune di Trapani.

I due libri, corredati da ricchissimo apparato fotografico quasi del tutto inedito, ripercorrono due “storie” diverse tra loro, ma che hanno un denominatore comune: la passione dell’uomo per il mare, e l’azzardo di chi rischia ingenti capitali per un sogno. Ninni Ravazza ha pescato il corallo ed è stato sommozzatore delle tonnare trapanesi, Angela Serraino appartiene alla famiglia che è stata proprietaria delle tonnare di San Giuliano e di Marsa Zuaga in Libia. I due autori con l’ausilio delle immagini racconteranno aneddoti e avvenimenti che mettono in risalto le straordinarie figure degli uomini che hanno scritto pagine memorabili nella storia non solo di Trapani, ma dell’intero Mediterraneo.

A conclusione dell’incontro gli editori Quick di Trapani e Magenes di Milano offriranno un drink.