Inserita in Politica il 24/10/2019 da Rossana Battaglia Stagione Concertistica 2019 - La Danza tra Fiabe e Tradizioni Popolari Concerto per duo pianistico a quattro mani PROGRAMMA Fanny Mendelssohn, Drei Stücke zu vier Händen - Allegretto, Allegro molto Johannes Brahms, Danze ungheresi nn. 1, 2, 5, 8, 20 e 21 Edvard Grieg, Peer Gynt, Suite n. 1 op.46 Antonín Dvořák, Danze Slave Op. 46 nn. 7 e 8 Franz Liszt, Rapsodia ungherese n. 2”



Pianoforte Rita Capodicasa – Mariarita Pellitteri



Prezzo dei biglietti

€ 10,00 – Intero

€ 5,00 – Under 25





Dopo la pausa estiva, e il successo riscosso dalla rappresentazione de Le nozze di Figaro, lo scorso agosto al Complesso Monumentale San Pietro, riprende la Diciannovesima Stagione Concertistica a cura dell’Associazione Culturale Accademia “Ludwig Van Beethoven” di Marsala. Ad esibirsi sarà il duo formato dalle pianiste agrigentine Rita Capodicasa e Mariarita Pellitteri, protagoniste domenica 27 ottobre al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala per l´Associazione Culturale Accademia “Ludwig Van Beethoven” e domenica 3 novembre al Museo Archeologico di Agrigento. Legate da un lungo sodalizio artistico, le pianiste, oltre a formare un duo di alto livello, sono dedite da anni all’approfondimento del repertorio cameristico a 4 mani, spaziando dalla letteratura romantica fino al genere contemporaneo.

In particolare, il duo inaugura sempre i concerti con almeno un brano di compositrici donne come Clara Schumann e Fanny Mendelssohn, ma anche Marie Jaell e Germane Tailleferre. Ciò a partire da una ricerca teorico-musicologica oltre che esecutivo-musicale che ha come fine la diffusione di un repertorio poco studiato anche nei legami tra Letteratura e Musica. Si sono distinte come ospiti di importanti stagioni musicali promosse da Enti come l’Associazione Amici della Musica “G. Mulè" di Termini Imerese dove hanno proposto un difficile programma per 2 pianoforti.

Il concerto si aprirà con un omaggio a Fanny Mendelssohn, sorella del più famoso Felix, della quale poco viene suonato nelle sale da concerto seppur dotata di raffinata sensibilità compositiva. Seguiranno le Danze ungheresi di Brahms, le Danze slave di Dvořák, la Suite n. 1 da Peer Gynt di Grieg e, per finire, la strepitosa Rapsodia ungherese n. 2 di Liszt con cui si concluderà il concerto.

Entrambe le pianiste si sono sempre dedicate all´attività concertistica esibendosi sia da soliste che in diverse formazioni di musica da camera oltre che in duo insieme riscuotendo puntualmente unanimi consensi di pubblico e di critica. Si dedicano, inoltre, allo studio e alla rivalutazione del compositore agrigentino Michele Lizzi, di cui hanno eseguito brani particolarmente impegnativi, al fine di continuare quella tradizione della Musica Colta ad Agrigento che in Lizzi raggiunge una mirabile fusione tra l´elemento prettamente musicale e il legame con la Terra d´Akragas, tra miti e leggende. Si sono esibite sia nel repertorio a 4 mani che per 2 pianoforti riscuotendo sempre unanimi consensi.



Rita Capodicasa è titolare di cattedra di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "R. Politi "di Agrigento, si dedica anche allo studio musicologico di Compositori locali oltre che alle Compositrici.

Mariarita Pellitteri è docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani. Si è esibita in importanti eventi musicali in Italia e all´estero in diverse formazioni cameristiche riscuotendo unanimi consensi.