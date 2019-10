Inserita in Cronaca il 18/10/2019 da Rossana Battaglia Un mare di Svizzera 2

Un anno addietro Un Mare di Svizzera aveva acceso i riflettori sulle tematiche di integrazione fra il Nord Ovest d´Italia e la Svizzera relative in primis a un utilizzo dei porti liguri come sbocco al mare per le aziende elvetiche e in particolare per il Ticino. Ora a un anno di distanza e a pochi giorni dall’ultimazione del Ceneri, ASTAG, l´Associazione svizzera dell´autotrasporto in collaborazione con il Propeller Club Port of Milan raddoppia la presa richiamando l´attenzione sui "coni d´ombra" nel sistema infrastrutturale e sulle sue criticità, ma anche sulle soluzioni possibili.

Appuntamento il 20 novembre alle 9.30 al Lac di Lugano.