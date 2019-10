Inserita in Cultura il 18/10/2019 da Rossana Battaglia Su il sipario: al via la rassegna teatrale Da Sabato 19 ottobre alle ore 21.30 prende il via la rassegna teatrale "Divertiti al Teatro" organizzata a Trapani presso il Teatro Don Bosco dall´agenzia Oddo Management. La prima serata vedrà sul palco l´attore comico Marco Marzocca. Marzocca vanta una lunga esperienza umana e professionale con il grande Gigi Proietti. E´ reduce dei grandi successi sul palco di Zelig e della fortunata fiction "Distretto di Polizia" e attualmente in tournèe nei vari teatri italiani con il suo ultimo spettacolo dal titolo "Chi me lo ha fatto fare". Marco, prima farmacista poi comico, attore, autore con una lunga esperienza di vita artistica, cinema, teatro, televisione, racconterà al suo pubblico la nascita di tutti i suoi personaggi che vivranno sul palco assieme a lui (il pasticcione ARIEL, il burbero ed irascibile NOTAIO, il manesco CASSIODORO, la maga furbona MAMMA ORSA, il tenero MICHELINO, il tecnologico STURBY).

18.45. Biglietti in vendita anche su www.liveticket.it Lo spettacolo sarà replicato domenica pomeriggio alle ore. Biglietti in vendita anche su Per info tel 342/0330263