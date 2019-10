Inserita in Cronaca il 18/10/2019 da Rossana Battaglia Accordi territoriali

"Si tiene a precisare che gli accordi di cui noi di ASPPI siamo sottoscrittori, insieme alle altre associazioni sindacali UPPI, ANIA e CASAMIA, depositati nei comuni di Trapani ed Erice, sono diversi da quelli sottoscritti dalle relative amministrazioni con altri sindacati, tanto dal momento che si è diverse volte richiesto, ed altrettante volte rimasta inevasa, la convocazione per la stipula di detti accordi. Pertanto esistono in questi Comuni due accordi e quello sottoscritto dai sindacati ASPPI ANIA UPPI e CASAMIA è stato depositato già il 04/02/2019 in autoconvocazione, come previsto dal relativo decreto ministeriale.



Altresì, si tiene a precisare che negli altri comuni indicati nel comunicato stampa sono stati depositati i relativi accordi dalle stesse associazioni sindacali sempre a seguito di autoconvocazione. E´ importante evidenziare che i nuovi accordi dalla data di deposito nei relativi Comuni vanno a sostituire integralmente (anche da un punto di vista legale e civile) i precedenti accordi esistenti.

Si indicano di seguito, per maggiore approfondimento, le date di protocollo nei relativi Comuni, da cui decorrono le nuove modalità di registrazione e i nuovi modelli da utilizzare per la stipula dei contratti, pena la nullità del contratto stesso e la perdita dei benefici fiscali conseguenti: Comune di Trapani 04/02/2019 prot. n. 9924 Comune di Erice 04/02/2019 prot. n. 5202 Comune di Castelvetrano 11/06/2019 prot. n. 23481 Comune di Marsala 17/06/2019 prot. n. 62704 Comune di Mazara del Vallo 20/02/2019 Comune di Alcamo 05/06/2019 prot. n. 38264"

ASPPI TRAPANI Via Aragonesi n. 2 - 91100 Trapani 0923873250 - 3488585247

UPPI TRAPANI Via Cariddi, 2/c – 2/d 91016 Casa Santa Erice (TP) 0923.566570 - 393.0156030



(in foto rag. Pantaleo Massimo, Presidente UPPI Trapani e rag. Nicotra Gaetano, Presidente ASPPI Trapani)