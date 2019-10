Inserita in Cronaca il 17/10/2019 da Rossana Battaglia Il Rotaract Club Palermo Montepellegrino dona dei volumni alla biblioteca Giufà dello ZEN 2 Il Rotaract Club Palermo Montepellegrino dona dei volumni alla biblioteca Giufà dello ZEN 2 " Un bambino che legge sarà un adulto che pensa "

Sono 120 i volumi donati dal Rotaract Club Palermo Montepellegrino e consegnati ufficialmente, dal presidente del club e da alcuni soci, alla Biblioteca Giufà, situata nel quartiere ZEN 2 di Palermo, gestita dai giovani dell´Associazione Zen Insieme. Zen Insieme ospita oggi i programmi Punto Luce e Spazio Mamme realizzati in collaborazione con Save The Children e ha in carico più di trecento minori coinvolti in attività di doposcuola, laboratoriali, didattiche, culturali, sportive, ricreative. Si tratta di edizioni di saggistica, poesia, romanzi, teatro, fumetto, pubblicazioni italiane e straniere, per bambini e adulti, donati dai soci del club, presieduto da Daniele Proietti. “Un particolare grazie, ha sottolineato il presidente, va a Gabriele Messina per la sua grande generosità”. I libri di favole, di avventure, di realtà, ma anche di fantasia possano aprire, a bambini, ragazzi e adulti, nuove finestre sul mondo. Libri per imparare tante cose nuove. Libri che insegnano non solo a parlare o a leggere, ma anche e soprattutto a sognare. L’Associazione, destinataria della donazione del Rotaract Club Palermo Montepellegrino, è parte integrante di un fermento sociale e culturale finalizzato alla crescita collettiva di un intero quartiere, che ha portato negli ultimi anni al recupero di aree importanti come l’orto adiacente al centro, il campetto Parisi e il giardino di via Primo Carnera, progettato da Gilles Clément e Coloco per Manifesta12, luoghi restituiti all’utilizzo e assicurati alla cura dell’intera comunità. «Vogliamo utilizzare i libri come elemento di integrazione tra il quartiere, la città e i suoi abitanti– spiega Proietti –, e come strumento per combattere le difficoltà che stanno interessando il quartiere, oggi, come ieri. Abbiamo contribuito, ritengo, così, a costruire una rete con tutte le realtà che lavorano sul territorio, facendo del servizio il loro imperativo di vita». Una iniziativa di rilievo meritevole di menzione e destinata ad essere ricordata a lungo per la sua importanza.