Sportello multifunzionali, Sammartino: "dal governo nessuna proposta. Come commissione siamo pronti a trovare soluzioni"

"Sulla vertenza degli sportellisti multifunzionali dal Governo regionale non è arrivata alcuna proposta, non è stato fatto alcun passo in avanti. Attendiamo, nell´ambito dell´organizzazione delle politiche attive del lavoro, che ci dicano cosa vogliano fare per dare finalmente delle risposte concrete a lavoratori che da troppi anni vivono in condizione d´incertezza".

Così il presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione dell’Assemblea Regionale Siciliana Luca Sammartino commenta l´audizione svoltasi questo pomeriggio sulla vicenda degli Sportelli Multifunzionali.

"Ringrazio i sindacati - prosegue il parlamentare regionale - che hanno portato al tavolo della Commissione alcune proposte. Oggi è stato stabilito un punto di partenza su cui lavoreremo tutti insieme, Governo, forze politiche, sindacati, per arrivare ad una riorganizzazione complessiva che riguardi l´intero settore".

"Faccio appello alla responsabilità di tutti - conclude Sammartino - Evitiamo di mettere l´uno contro l´altro platee di lavoratori. La politica deve fare in modo che nessuno venga lasciato indietro ma deve fare scelte".