Inserita in Cultura il 15/10/2019 da Rossana Battaglia A Little Stories - Mauro Molle A Little Stories A cura di Romina Guidelli Inaugurazione: mercoledì 16 ottobre 2019, 18:00 – 21:00 16 ottobre 2019 – 4 novembre 2019 Via Angelo Brunetti, 49

La Galleria Fidia è lieta di presentare A Little Stories , mostra personale di Mauro Molle. Per l’occasione saranno esposte 13 opere dell’ultima serie prodotta dall’artista, tutte realizzate con la nobile tecnica dell’olio su tela e alcuni studi preparatori su carta.

Davanti ai quadri di Mauro Molle, dopo l’iniziale entusiasmo provocato dai brillanti cromatismi, la lettura è immediata, ma è necessario attraversare la liscia pelle della pittura per scoprire il significato delle piccole storie che l’artista dipinge con perizia di particolari. Su ogni tela le pennellate assolutamente piatte svaniscono dalla superficie come assorbite dai soggetti/oggetti ritratti astratti dal vero, dal mondo della pubblicità, dell’usualità, del costume; figli scintillanti e transitori desideri 1enerate dalle menti e dagli strumenti della modernità. Corpi geneticamente irrisolti sfilano sulle tele e appaiono istintivamente familiari, vicini. Gli uomini con teste d’animali dipinti dall’artista sono il riflesso di uno specchio posizionato nella stanza della nostra più intima natura. L’io e l’ego s’interrogano sulla visione, sopra ogni tela c’è un alter ego da scegliere, possiamo decidere o attendere che ci riconosca ‘lui’. Comunque ci libereremo dalla maschere della buona apparenza perché, sia dentro che fuori rispetto al quadro, siamo ineluttabilmente e innegabilmente partecipi del processo di ri/e/voluzione della specie. (dalla presentazione in catalogo di Romina Guidelli)

Mauro Molle nasce a Roma il 28 Novembre del 1977. Diplomato all’Accademia di Belle Arti e alla Scuola dell’Arte della Medaglia , già dal 1998 inizia la sua attività artistica come pittore che lo porterà ad esporre in Italia e all’Estero. Londra, Atene, Dubai, Berlino, Milano, Bologna, Roma, alcune delle città dove viene presentato il suo lavoro. Nel frattempo approfondisce la materia dell’incisione calcografica collaborando con una famosa Stamperia di Roma. Tante anche le esperienze nel mondo dell’illustrazione , soprattutto quella per l’infanzia. Tutt’ora vive e lavora a Roma. #MauroMolle | #GalleriaFidia

INFO Sede: Galleria Fidia, Via Angelo Brunetti, 49 – Roma Orari: dal Lunedì al Venerdì 10-13 | 16-19.30 sabato 10-13 Contatti: 063612051 – info@artefidia.com Organizzazione: Veronica Proietti