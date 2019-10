Inserita in Cultura il 09/10/2019 da Rossana Battaglia Gibellina celebra la “Giornata del Contemporaneo” Gibellina celebra la “Giornata del Contemporaneo” con una mostra di Franco Panella

La città di Gibellina aderisce e celebra la 15^ “Giornata del Contemporaneo”, promossa dall’AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani), con la mostra dell’artista Franco Panella che sarà inaugurata sabato 12 ottobre 2019 alle ore 19.00, all’interno della galleria d’Arte MAG di Gibellina.La mostra dal titolo “Libri Di-Versi, Scritture Asemiche” è organizzata dal Comune di Gibellina in collaborazione con l’Associazione MAG e propone l’esposizione di circa trenta “Libri d’Artista”, opere create dall’artista Franco Panella elaborate attraverso il ready made, ovvero la ricontestualizzazione di oggetti trovati casualmente nell’ambiente naturale ed umano.L’Assessore alla Cultura e critico d’arte Tanino Bonifacio così commental’opera di Franco Panella: “La scelta di proporre l’opera pittorica-concettuale di Franco Panella ha un doppio significato:il valore dell’arte come momento di riflessione sul tema del fare rivivere e ridare significato alle cose consumate, agli oggetti scartati e dilapidati da un insensato e folle consumismo e poi il tema provocatorio della necessità di leggere la realtà che ci circonda anche attraverso il libro d’artista che significa andare oltre l’ovvio, oltre l’ordinarietà, guardare all’interno dell’intimo simbolico contenuto dentro ogni cosa osservata dall’occhio umano”. La mostra è curata da Nicolò D’Alessandro e rimarrà aperta al pubblico fino al 12 novembre 2019.