Inserita in Politica il 06/10/2019 da Direttore Campionato Mondiale studentesco di Beach Volley a San Vito Lo Capo Proseguono, sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, le gare eliminatorie del Campionato Mondiale studentesco di Beach Volley. All´evento competono 17 delegazioni da tutti i continenti, composte da studenti dai 13 ai 18 anni. Il Campionato è suddiviso in tre categorie, a seconda dell´anno di nascita. Dopo una pausa in programma domani, che consentirà agli studenti di visitare, di mattina, Erice, le eliminatorie riprenderanno martedì 8 ottobre. Infine mercoledì 9 ottobre, sempre dalle ore 09:00 alle ore 17:00, si disputeranno le gare finali ed il match decisivo che decreterà il vincitore. Poi alle ore 19:00, nella tensostruttura allestita sulla spiaggia, le premiazioni e la cerimonia di chiusura. Inoltre domani, lunedì 7 ottobre, alle ore 18:00, sempre nella tensostruttura, si svolgerà la Festa delle Nazioni, un momento di giovialità, fratellanza e scambio culturale.



Il Campionato Mondiale Studentesco di Beach Volley è stato inaugurato venerdì pomeriggio. Le delegazioni hanno sfilato, con le maglie colorate e le bandiere dei loro Paesi, lungo la via Savoia. Poi la presentazione delle squadre in piazza Santuario, con il saluti del sindaco, Giuseppe Peraino, del vice presidente dell´USR Sicilia, Fiorella Palumbo e di Joao Pedro Braca dell´ISF. Al termine degli interventi, è stata issata la bandiera dell´International School Sport Federation, l´associazione che promuove lo sport nelle scuole ed organizza ogni 4 anni i Campionati studenteschi in varie discipline. Infine l´arrivo del tedoforo, Maurizio Romeo, atleta non vedente, accompagnato dal suo allenatore, prof. Leo Vona, e l´accessione della fiamma olimpica che ha sancito l´avvio ufficiale dell´evento.



La cerimonia di apertura è stata animata da danze e canti popolari. Presentata anche la mascotte dell´evento: "Vito Lo Faro", un simpatico gonfiabile che ha le sembianze del Faro di San Vito Lo Capo ed è stato premiato il suo ideatore, Vito Palazzolo, studente dell´Accademia "Kandinskij" di Trapani.



I Paesi in gara: Argentina, Brasile, Cile, Cina, Croazia, Polinesia francese, Germania, Ungheria, India, Lettonia, Olanda, Nuova Zelanda, Polonia, Puerto Rico, Slovenia, Stati Uniti d´America, Italia. Presente anche una rappresentativa composta da studenti di scuole siciliane che si sono qualificate ai Campionati Studenteschi 2018/2019.



Il Campionato Mondiale Studentesco di Beach Volley è promosso dal MIUR, Direzione Generale per lo Studente- Ufficio V Politiche sportive scolastiche, in collaborazione con l´Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva, l´Ufficio Scolastico provinciale di Trapani, l´ISF ( International School Sport Federation) e la Fipav ( Federazione Italiana Pallavolo).