Partinico-Martedì 8 ottobre prenderà l’avvio il CPIA serale dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, presso l’IISS “Danilo Dolci”.

Martedì 8 ottobre prenderà l'avvio il CPIA serale dell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, presso l'IISS "Danilo Dolci". Il CPIA – Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - meglio conosciuto come corso serale, è l'istituzione predisposta a strumento per l'educazione e la formazione sia umana che professionale delle persone adulte. Atto ad accogliere adulti che hanno il desiderio e, talora, la necessità di completare gli studi superiori interrotti o mai intrapresi, rappresenta la reale possibilità di conseguire il titolo di studio per qualificare o ri-qualificare la propria professionalità. Offre la possibilità, inoltre, agli stranieri che hanno seguito un percorso scolastico all'estero, di ottenere un titolo di studio riconosciuto in Italia."È sempre un'ottima opportunità per un adulto tornare a sedere dietro ai banchi di scuola– ha detto Gioacchino Chimenti, DS dell'istituto –e ciò per molteplici ragioni, per esempio, per acquisire competenze professionali che possono modificare la posizione lavorativa ed economica, per migliorare o potenziare le capacità di comunicare le proprie idee, con conseguente ricaduta positiva sulle relazioni in ambitolavorativo ed in ambito sociale. Non bisogna sottovalutare, inoltre, l'importanza che assume l'avere nuovi stimoli culturaliper un'adeguata comprensioneed interpretazione dei fenomeni sociali che si manifestano nella realtà in cui viviamo". Il CPIA è una scuola pubblica e come tale i corsi che offre sono gratuiti, bisogna soltanto effettuare il pagamento della tassa e del contributo di iscrizione e frequenza. Sia la tassa che il contributo sono gli stessi dei corsi diurni e sono detraibili. L'attività didattica è strutturata in moduli.

Grazia Gulino



Grazia Gulino